Çemişgezek Kaymakamı Down Sendromlu Kemal’i Ağırladı

ÇEMİŞGEZEK KAYMAKAMINDAN SEVİMLİ ZİYARET

Tunceli’nin Çemişgezek İlçe Kaymakamı Cüneyt Zor, ilçe halkının sevdiği bir sima olan down sendromlu Kemal Karakoç’u makamına davet etti. Down sendromlu Kemal, aynı zamanda konuşma engeline sahip. Ancak bu durum, onun sevimliliğini ve insanlara karşı olan pozitif tavırlarını etkilemiyor. Kemal, toplumda herkesin yüzüne bir gülümseme katmayı başarıyor.

DÜNYA DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ MESAJI

Kaymakam Cüneyt Zor, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Down sendromlu vatandaşlarımız ve değerli ailelerine sağlıklı huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum” dedi. Bu özel gün, toplumda farkındalık oluşturmak ve down sendromuyla yaşayan bireylerin hayatlarına dikkat çekmek için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.