Çemişgezek’te Bozuk Yollar Onarılıyor

ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde farklı sebeplerden dolayı zarar gören mahalle yollarının onarımı için çalışmalar başladı. Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek’in verdiği talimatlar doğrultusunda ilçenin sorunlarını çözmek amacıyla çeşitli projeler gerçekleştirilmekte.

ÇUKUR MAHALLESİ’NDE YOL DÜZENLEMELERİ YAPILDI

Bu çerçevede, belediye ekipleri Çukur Mahallesi’nde bozuk durumda olan yolları onarmak için harekete geçti. Ekipler, iş makineleri desteğiyle yolları düzenleyerek kilitli parke taşları döşemekte. Bu çalışmalar, mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

