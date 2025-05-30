Haberler

Çemişgezek’te Çocuk Heimlich Önlemiyle Kurtarıldı

BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞAYAN ÖĞRENCİ KURTARILDI

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir ilkokul öğrencisi, boğazına yiyecek kaçması sonucu tehlike yaşadı. Sarıbalta Köyü İlkokulunda eğitim gören 5 yaşındaki A.H.Y, yemek yerken aniden boğulma tehlikesi geçirdi. Öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark eden temizlik görevlisi, hemen duruma müdahale ederek çocuğu kucaklayıp koridorda yardım aramaya başladı.

OKUL MÜDÜRÜNÜN HIZLI MÜDAHALESİ

Olay sırasında, durumu gören okul müdürü Oğuzhan Celayir, hemen müdahale etti. Celayir, uyguladığı Heimlich manevrasıyla A.H.Y’nin boğazındaki yemeği çıkarmayı başardı. Bu müdahale sonucunda öğrenci, kısa sürede rahatlayarak normal nefes almaya döndü. Celayir’in yaptığı bu anlar, okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sakarya’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Adapazarı'ndaki kontrplak üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi bilinmiyor ve tesisin hasar gördüğü açıklandı.
Haberler

Bodrum’da Legasea Yatı Suya İndirildi

Bodrum'da inşa edilen 50 metre uzunluğundaki 'Legasea' yatı, 1,2 milyar lira değerle suya indirildi ve gösterişli bir etkinlikle tanıtıldı. Törende yerel yöneticiler ve sektör üyeleri bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.