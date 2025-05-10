Çemişgezek’te Obezite Farkındalığı Etkinlikleri

OBEZİTE FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, obezite konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla Toplum Sağlığı Merkezi tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu etkinlikler kapsamında, Çemişgezek Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından, vatandaşlara obezite ve sağlıklı beslenme hakkında bilgi sağlamak amacıyla bilgilendirmeler yapılıyor.

ÖLÇÜMLER VE BİLGİLENDİRME STANTLARI KURULDU

Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli doktorlar Büşranur Yüksel ve Eyüp Taha Erdem ile sağlık personeli tarafından, vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle endeksi ölçümleri gerçekleştiriliyor. Obezitenin önlenmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları konusunda bilgilendirmeler yaparak, bilinçlendirmek için stantlar kuruldu. Ayrıca, etkinlik kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılıyor.