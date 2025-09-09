Çemişgezek’te Sağlıklı Etkinlik Düzenlendi

ETKİNLİK HAKKINDA BİLGİLER

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” ismiyle önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Çemişgezek Toplum Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Haftası’na özel olarak bu programı düzenliyor.

ÖĞRENCİLER İLE BULUŞMA

Etkinlik çerçevesinde, merkezde hizmet veren Dr. Büşranur Yüksel ve sağlık personelleri, İstiklal İlkokulu’nu ziyaret ediyor ve burada öğrencilerle bir araya gelerek onlara çeşitli bilgiler veriyor.

SAĞLIKLI BESLENME VE HİJYEN

Etkinlikte öğrencilere, sağlıklı beslenme ve hijyen konularında bilgi verecek broşürler dağıtılıyor. Bu sayede çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırma hedefleniyor.