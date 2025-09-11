Cemre’nin Düğünü Mutlulukla Gerçekleşti

HAYALİ GERÇEKLEŞTİREN TEMSİLİ DÜĞÜN

Zonguldak’ta yaşayan 50 yaşındaki Canan Kayaşimşir, 25 yaşındaki özel gereksinimli kızı Cemre Çınar için unutulmaz bir düğün organize etti. Gelinlik giyme hayali ile dolup taşan Cemre, temsili düğün organizasyonu sayesinde bu özel anı yaşadı. Düğün, gelin arabasından pastaya kadar her detayın özenle düşünüldüğü bir atmosferde gerçekleşti ve Cemre, hayallerine kavuşmanın mutluluğunu hissetti.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI VE DAVET

Cemre Çınar, en büyük hayalinin gelin olmak olduğunu annesi Canan Kayaşimşir’e anlattı. Anne, kızının bu isteğine duyarsız kalmadı ve gelinlik, gelin arabası, pasta, orkestra gibi unsurlarla dolu bir düğün organizasyonu hazırladı. Hazırlıkların bitmesinin ardından anne ve kızı, yakınlarını ve komşularını düğüne davet etti. Davetlilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Cemre, gelinliğiyle birlikte müzik eşliğinde eğlenenler arasında yer aldı ve akşamın geç saatlerine kadar dans etti.

Kızının hayalini gerçekleştiren Canan Kayaşimşir, duygularını dile getirdi. Kayaşimşir, “Özel bir çocuk olmasını kimse beklemez. Ama ben kızımın ses tonunu çok geç duyabildim. Gelinlik giymeyi çok istiyordu. Hayalini gerçekleştirdim, herkes geldi. Allah herkese evlat sahibi olmayı nasip etsin. Benim evladım özel. Rabbim Cemre’mi verdiği için o kadar mutluyum ki anlatamam. İyi ki benim yavrum, Rabbim iyi ki onu bana vermiş” şeklinde konuştu.

HAYALİN GERÇEKLEŞMESİ

Bütün bu olayların ardından, Cemre Çınar da kendi duygularını paylaştı. “Ben gelin kalmayı çok istedim. Çok hayalimin gerçek olmasını istedim. Gelin olmaya meraklıydım. Gelin oldum” sözleriyle mutluluğunu ifade etti.