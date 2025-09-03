Cenaze Bursa Adli Tıp’a Gönderildi

CENAZE İŞLEMLERİ İÇİN YOLCULUK

Yalova’dan Bozcaada’ya seyahat etmek üzere açıldığı denizdeki teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ın (43) cansız bedeni, 19 gün sonra 68 metre derinlikten dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Yukay’ın cesedi, kaybolduğu yerden 30 gün sonra TCG Alemdar’daki ekip tarafından bulundu.

KESİN ÖlÜM NEDENİ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Yukay’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Burada yapılacak otopsi işlemleriyle ölümüne dair detaylar gün yüzüne çıkacak.