Cenaze Karşıyaka Mezarlığı’na Gönderildi

Ankara’da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren iş insanı Fatih Yücelik, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere Karşıyaka Mezarlığı’na getirildi. Burada, Ahmet Efendi Camisi’nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Yücelik’in aile fertleri ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile diğer iş insanları da törende yer aldı.

Baba Lütfü Yücelik, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Fatih Yücelik’in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Tören, acılı aile ve dostları için zor bir anı temsil etti.