Cenaze Karşıyaka Mezarlığı’na Gönderildi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ankara’da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren iş insanı Fatih Yücelik, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere Karşıyaka Mezarlığı’na getirildi. Burada, Ahmet Efendi Camisi’nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Yücelik’in aile fertleri ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile diğer iş insanları da törende yer aldı.

Baba Lütfü Yücelik, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Fatih Yücelik’in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Tören, acılı aile ve dostları için zor bir anı temsil etti.

Atatürk’ün Fotoğrafı Silinemez, Tepki Var

CHP lideri Özgür Özel, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 30 Ağustos paylaşımındaki Atatürk fotoğrafının kaldırılmasına sert tepki göstererek, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı uyardı.
Erzurum’da Sağlık Çalışanları Yürüdü

Erzurum'da sağlık çalışanları, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için sessiz bir yürüyüş düzenleyerek, mazlumlara destek olma çağrısı yaptılar.

