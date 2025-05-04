Cenaze Namazı Barbaros Camisi’nde Kılındı

TBMM BAŞKANVEKİLİ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için cenaze namazı, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde gerçekleştirildi. Dün 62 yaşında hayata veda eden Önder için ilk tören, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Törenin ardından, Önder’in Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirildi.

CENAZE NAMAZINA BÜYÜK KATILIM OLDU

Cenaze namazına, Önder’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve diğer siyasi figürler katıldı. Ayrıca, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gibi birçok isim de törene iştirak etti.

Sırrı Süreyya Önder’in vasiyeti üzerine cenaze namazını ilahiyatçı İhsan Eliaçık kıldırdı. İkindi namazı sonrası gerçekleşen bu törenin ardından, Önder’in son yolculuğu için Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüleceği bildirildi.