Haberler

Cenaze Namazı Kılındı, Uğurlandı

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Celal Türkaslan’ın (20) cenazesi, Kayseri’nin Tomarza ilçesi Cücün Mahallesi’ne getirildi. Cenaze, burada düzenlenen bir törenle anıldı.

AİLE VE YAKINLARI YANINDA BULUNDU

Cenaze namazına, Türkaslan’ın ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Celal Türkaslan, 5 kardeşten en küçüğü olarak son yolculuğuna uğurlandı. Namazın ardından cenazesi toprağa verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe’ye Başkanlık Seçimi Geliyor

Fenerbahçe'nin 2025 başkanlık seçimi hakkında taraftarlar ve spor camiası detayları merak ediyor. Seçimin tarihi ve adaylarla ilgili bilgiler bekleniyor.
Haberler

Konyaspor Göztepe’ye Gidiyor, Hazır

Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile yapacağı maç için Kayacık Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, ısınmanın ardından taktiksel çalışmalara odaklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.