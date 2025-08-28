Cenaze Namazı Kılındı, Uğurlandı

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Celal Türkaslan’ın (20) cenazesi, Kayseri’nin Tomarza ilçesi Cücün Mahallesi’ne getirildi. Cenaze, burada düzenlenen bir törenle anıldı.

AİLE VE YAKINLARI YANINDA BULUNDU

Cenaze namazına, Türkaslan’ın ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Celal Türkaslan, 5 kardeşten en küçüğü olarak son yolculuğuna uğurlandı. Namazın ardından cenazesi toprağa verildi.