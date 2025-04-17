Cenaze Osmaniye’ye Götürüldü, Defin Yarın

KAYBOLAN CUMALİ TİMİ’NDEN TRAJİK HABER

Adana’nın Karataş ilçesinde 6 gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi’nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak memleketi Osmaniye’ye götürüldü. Alınan bilgilere göre, Osmaniye’nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana’ya gelen Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan biri olan Cumali Timi, 12 Nisan sabahı arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldı. Ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan çocuk için aile ve çevredekiler arama yaptı. Bulunamayınca durum jandarmaya bildirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği kullanarak arama çalışmalarına başladı. Arama sürecinde 5 gün boyunca sadece Cumali’ye ait bir terlik bulundu. Acı haber, çalışmaların 6. gününde geldi. Yaklaşık 150 personelin katıldığı arama çalışmaları, bot ve dronlarla devam etti. Ekipler, sulama kanalına yakın köprü bölgesinde çocuğun cansız bedenine ulaştı. Çocuğun cansız bedeni, yapılan çalışmalarla bota alındı ve kıyıya çıkarıldı.

CENAZE MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLDÜ

Cumali Timi’nin cenazesi, kıyıya getirildikten sonra tabuta konularak Karataş Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki gerekli işlemlerin ardından, Cumali’nin cenazesi ailesi tarafından alınarak Osmaniye’nin Düziçi ilçesine götürüldü. Cumali’nin yarın saat 11.00’de Çamiçi mezarlığına defnedileceği bildiriliyor.