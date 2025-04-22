Cenaze Töreni 26 Nisan’da Düzenlenecek

ZAMAN VE YER BELLİ OLDU

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in cenaze töreninin 26 Nisan Cumartesi günü gerçekleşeceği açıklandı. Papa’nın açık tabuttaki naaşının görüntüleri paylaşıldı. Vatikan tarafından yapılan açıklamada, cenaze töreninin Türkiye saati ile 11.00’de Aziz Petrus Bazilikası önünde yapılacağı ifade edildi. Törene Kardinaller Meclisi Dekanı olan Kardinal Giovanni Battista Re’nin başkanlık edeceği belirtildi. Papa Francis’in naaşı, Aziz Petrus Bazilikası’ndaki işlemlerin ardından vasiyetine uygun bir şekilde Santa Maria Maggiore Bazilikası’na götürülecek. Ayrıca, Papa’nın 12 yıllık papalık süresince kaldığı Santa Marta şapelindeki açık tabuttaki naaşının görüntüleri de paylaşıldı. Kardinal Pietro Parolin’in Papa’nın başında dua ettiğine dair görüntüler mevcuttur.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİR FARKLILIK

Kiliseye göre cenaze merasimi, genellikle papa vefat ettikten sonraki 4-6 gün içinde Aziz Petrus Meydanı’nda düzenleniyor. 1914 yılından bu yana papalar, Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nın altındaki “Vatikan Mağaraları”na defnediliyor. Ancak, Papa Francis’in tercihine göre, defnedileceği yer yalnızca 7 Papa’nın gömüldüğü Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası olacak. Papa Francis, 1669’dan bu yana bu bazilikaya gömülen ilk kişi olarak tarihe geçecek. Papa Francis, papalığa geçtiği ilk gün içerisinde Roma’da yer alan Meryem Ana’ya adanmış en büyük bazilika olan Santa Maria Maggiore Bazilikası’na gelerek dua etmişti. Ayrıca, Roma dışındaki her ziyaretinden önce ve Vatikan’a dönüşünde düzenli olarak bu bazilikayı ziyaret ediyordu.

Cumartesi günü gerçekleştirilecek cenaze törenine dünya genelinden birçok liderin katılması bekleniyor. Bu doğrultuda ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin cenaze törenine katılacağı bildirildi. Papa Francis, dün sabah felç ve kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirmişti.