Haberler

Cenaze Töreni AKM’de Gerçekleşti

CENAZE TÖRENİ VE SON YOLCULUK

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne götürüldü. Sabah saatlerinde yapılan törenin ardından, Önder’in Türk bayrağına sarılı cenazesi bir araca yerleştirildi ve Levent’teki camiye taşındı.

AİLE VE YAKINLARININ ACISI

Camiye getirilen cenaze, anne Zeliha Önder tarafından musalla taşına konuldu. Acılı anne, oğlunun tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı. Yanındaki akrabaları, Zeliha Önder’i teskin etmeye çalıştı. Bu zor anlar, aile için derin bir üzüntü yaşattı.

ÖNEMLİ

Haberler

S.t. Gözaltına Alındı, İşlemleri Devam Ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruklu saldırıda bulunan 66 yaşındaki S.T. gözaltına alındı ve Beyoğlu’ndaki polis merkezine sevk edildi.
Haberler

İnegöl’de Bebek Beşiğinde Ölü Bulundu

İnegöl'de 3 aylık bir bebek beşiğinde hareketsiz halde bulundu ve hayatını kaybetti. Olayın sebebi belirlenmek üzere adli tıpa iletildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.