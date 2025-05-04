Cenaze Töreni AKM’de Gerçekleşti

CENAZE TÖRENİ VE SON YOLCULUK

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne götürüldü. Sabah saatlerinde yapılan törenin ardından, Önder’in Türk bayrağına sarılı cenazesi bir araca yerleştirildi ve Levent’teki camiye taşındı.

AİLE VE YAKINLARININ ACISI

Camiye getirilen cenaze, anne Zeliha Önder tarafından musalla taşına konuldu. Acılı anne, oğlunun tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı. Yanındaki akrabaları, Zeliha Önder’i teskin etmeye çalıştı. Bu zor anlar, aile için derin bir üzüntü yaşattı.