Haberler

Cenaze Töreni Düzenlendi, Çift Hayatını Kaybetti

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENME

Kayseri’de bulunan Erciyes Dağı’nda yaşayan bir çift, kaldıkları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Tekir Yaylası’ndaki kamp alanında kiraladıkları çadırda bulunan Mustafa (47) ve eşi Fatma Güldeste Karakoç’tan (46) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çadıra gelen ekipler, çifti hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamlarını kaybettiğini doğruladı.

CENAZE TÖRENİ VE DEFİN İŞLEMLERİ

Sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendiği tespit edilen çiftin cenazeleri, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından çiftin cenazeleri, aileleri tarafından hastaneden alınarak Hulusi Akar Camisi’ne getirildi. Cenaze namazı sonrası duanın yapılmasının ardından Fatma Güldeste Karakoç’un cenazesi, doğduğu Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Mustafa Karakoç’un cenazesi ise memleketi Elazığ’ın Maden ilçesine gönderildi. Tören esnasında çiftin ailesi, yakınları ve Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yer aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Sivas’ta Araç Dereye Uçtu, Çift Öldü

Sivas'ta bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada, 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir ve 73 yaşındaki eşi Fadime Daşdemir yaşamını yitirdi.
Haberler

Hatayspor, Murat Şahin ile ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı ve ona bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.