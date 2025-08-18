Cenaze Töreni Düzenlendi, Çift Hayatını Kaybetti

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENME

Kayseri’de bulunan Erciyes Dağı’nda yaşayan bir çift, kaldıkları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Tekir Yaylası’ndaki kamp alanında kiraladıkları çadırda bulunan Mustafa (47) ve eşi Fatma Güldeste Karakoç’tan (46) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çadıra gelen ekipler, çifti hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamlarını kaybettiğini doğruladı.

CENAZE TÖRENİ VE DEFİN İŞLEMLERİ

Sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendiği tespit edilen çiftin cenazeleri, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından çiftin cenazeleri, aileleri tarafından hastaneden alınarak Hulusi Akar Camisi’ne getirildi. Cenaze namazı sonrası duanın yapılmasının ardından Fatma Güldeste Karakoç’un cenazesi, doğduğu Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Mustafa Karakoç’un cenazesi ise memleketi Elazığ’ın Maden ilçesine gönderildi. Tören esnasında çiftin ailesi, yakınları ve Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yer aldı.