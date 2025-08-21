Cenaze Töreni Gerçekleşti, Avukat Göksu Çelebi

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen avukat Göksu Çelebi, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından Çelebi’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Genç avukatın hastanede hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakınları için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Göksu Çelebi için öğle namazının ardından Beykoz Baklacı Mahallesi Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Çelebi’nin ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Namazın ardından genç avukatın cenazesi Baklacı Mezarlığı’na defnedildi. Tören, katılımcılar için duygusal anlara sahne oldu.