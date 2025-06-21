Cenaze Töreni Levent’te Düzenlendi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Nihal Candan için Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni yapıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Candan son yolculuğuna uğurlandı.

SORUNLAR VE YARGILAMA SÜRECİ

Nihal Candan, ‘dolandırıcılık ve kara para aklama’ suçlamasıyla yargılanıp tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anoreksiya hastalığı teşhisi konulan Candan, hastalığı nedeniyle yaşadığı ani kilo kaybı ve sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. 23 kiloya kadar düşen Candan, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu.

AİLE VE SEVENLERİ YANINDA

30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Nihal Candan, dün akşam hayatını kaybetti. Cenaze törenine, Candan’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Annesi Umut Candan ile kardeşi Bahar Candan, cenaze esnasında duygusal anlar yaşadı ve ayakta durmakta zorluk çekti.

Levent’teki cenaze namazının ardından Nihal Candan’ın cenazesi, defnedilmek üzere Kilyos mezarlığına götürüldü.