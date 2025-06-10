Cenaze Töreni Manisa’da Gerçekleşti

Elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan ve 65 saatlik tedavinin ardından yaşamını yitiren 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bugün cenaze töreni gerçekleşti. Manisalılar, Zeyrek’i son yolculuğuna uğurladı. Ferdi Zeyrek’in daha önce tehdit edildiğine dair bazı paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı ve bu iddialar kamuoyunda geniş bir tartışma ortamı oluşturdu. Tehdit iddialarının gerçekliği hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, konu siyasilerin de gündeminde yer aldı.

KONUNUN DIŞA VURAN YANLARI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, meseleyi ele alarak bazı açıklamalarda bulundu. Saral, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek, aile efradını ve sevenlerini yasa boğarak ahirete irtihal etti, Allah rahmet eylesin. Ancak ardında kendisinin tehdit edildiğini bildiren bir açıklaması olmuştu. Bu sır perdesinin bir an evvel açıklığa kavuşturulması gerekmektir, varsa bir suikast durumu gereken en ağır ceza verilmelidir.” ifadelerini kullandı.