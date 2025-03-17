Cenaze Töreninde Kalp Krizi Geçirdi, Öldü

FELAKETİ YAŞAMASIYLA İKİ ACIDAN BİRİ OLDU

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde, annesinin cenazesinde tabut başında ağlarken fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Safiye Aydın hayatını kaybetti. Olay, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Gümüşgöze Beldesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir Trabzon’da tedavi gören 76 yaşındaki Havva Kalkan, geçen Cuma günü yaşamını yitirdi. Yaşlı kadının vefat haberi, ailesini derin bir üzüntüye boğdu. Cenaze, cenaze namazı için dün Gümüşgöze Beldesi’ne getirildi.

Safiye Aydın’IN ANNE ACISI BÜYÜK OLDU

Havva Kalkan’ın yakınları, tabut başında taziyeleri kabul ederken, kızı 50 yaşındaki Safiye Aydın, annesinin tabutu önünde yaşadığı büyük acıya dayanamayarak fenalaştı. Yakınları, Aydın’ı hemen Kelkit Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede kalp krizi geçirdiği tespit edilen Safiye Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın’ın ölüm haberini, annesinin cenaze namazının kılındığı esnada alan yakınları, iki ayrı acının derinliği ile yüzleşmek zorunda kaldı. Evli ve bir çocuk annesi Safiye Aydın’ın cenazesi, bugün öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla annesinin yanında toprağa verilmek üzere hazırlık yapıldı.