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Cenaze Töreninde Kalp Krizi Geçirip Öldü

OLAYIN GERÇEĞİ

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde, annesinin cenazesinde tabutun başında ağlarken fenalaşan Safiye Aydın, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, Gümüşgöze Beldesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Trabzon’da tedavi gören 76 yaşındaki Havva Kalkan, geçtiğimiz Cuma hayatını kaybetti. Havva Kalkan’ın ölümü, yakınlarını derin bir üzüntüye soktu. Cenazesi, taziyelerin kabul edilmesi için dün Gümüşgöze Beldesi’ne getirildi.

FENALAŞMA ANI

Havva Kalkan’ın yakınları tabut başında taziyeleri kabul ederken, kızı 50 yaşındaki Safiye Aydın, annesinin tabutu önünde yaşadığı acı karşısında fenalaştı. Yakınları tarafından hemen Kelkit Devlet Hastanesi’ne götürülen Aydın’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydın kurtarılamadı.

Safiye Aydın’ın ölümü, annesinin cenaze namazının kılındığı sırada ailesine ulaştı ve yakınları iki acıyı bir arada yaşayıp derin bir yasa boğuldu. Evli ve bir çocuk annesi olan Safiye Aydın’ın cenaze namazı, bugün öğle namazının ardından kılınacak ve annesinin yanında toprağa verilecek.

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