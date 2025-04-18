Cenaze Törenine Kadın Cinayeti Üzerine

CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Erzurum’da eşi tarafından boğularak hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi. Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde dün eşi Ali Osman Buzlak (21) tarafından boğularak öldürülen Hatice Agcakale Buzlak (24) için Narmanlı Camisi’nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Hatice Agcakale Buzlak’ın annesi Emine Gürgen, aile üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile birçok vatandaş katıldı. Anne Gürgen, kızının tabutunun başında kadın cinayetlerinin önlenmesi için çağrı yaparak, “Benim çocuğumun hakkını alın, hakkını bırakmayın. Çocuğum toprağı hak etmiyor” dedi. Bu esnada gözyaşlarına hakim olamayan Emine Gürgen ve yakınları helallik aldı. Hatice Agcakale Buzlak’ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazdan sonra Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda defnedildi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ KINADI

Erzurum Barosu Başkanı Mesut Öner, cenaze töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 22 yıllık avukatlık kariyeri boyunca birçok davaya baktığını belirten Öner, üzülerek kadına yönelik şiddet olaylarıyla karşılaştığını ifade etti. Aileye sabır dileyen Öner, “Bu olaylar maalesef tekrar ediyor. Önleyici tedbirlere rağmen, tekrarlarını görmekteyiz. İnsanlık olarak çok acı duyuyoruz. Bir anne, gecenin üçünde, uykusunun en değerli anında evladının ağlamasıyla uyanıp ona sevgiyle emzirebiliyorken, böyle bir şiddete maruz kalabilir mi? Hem dinimizin hem toplumumuzun değer atfettiği kadına karşı böyle bir şiddetle karşılaşmak, toplum vicdanını büyük ölçüde yaralamaktadır” şeklinde konuştu. Öner, Erzurum Barosu ve Kadın Hakları Komisyonu olarak bu konuda sürecin takipçisi olacaklarını ve kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine dair çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

TARTIŞMA VE SONRASI

Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde, Ali Osman Buzlak ile eşi Hatice Agcakale Buzlak arasında bir tartışma meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine eşi Hatice Agcakale Buzlak’ı boğarak öldüren Ali Osman Buzlak, ardından intihar girişiminde bulunmuştu. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Buzlak, tutuklanmıştı.