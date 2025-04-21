Cenaze Uçakla Ankara’ya Götürülecek

HAYATINI KAYBEDEN GÜLAY IŞIKLAR’IN CENAZESİ YAKINLARI TARAFINDAN ALINDI

İzmir’in Foça ilçesinde, eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar’ın oğlu tarafından silahla vurularak yaşamını yitiren eşinin cenazesi, yakınları tarafından alındı. Dün gerçekleşen olayda hayata gözlerini yuman Gülay Işıklar’ın (55) cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Işıklar’ın kızı Dicle Işıklar ve akrabaları, burada gözyaşları içerisinde cenazeyi bekledi. Gülay Işıklar’ın cenazesinin uçakla Ankara’ya gönderileceği ve yarın düzenlenecek bir törenle Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

OLAYIN DETAYLARI VE ŞÜPHELİNİN DURUMU

Dün, Hacıveli Mahallesi’ndeki evden silah sesi duyulması üzerine olay yerine yönlendirilen jandarma ekipleri, 18. ve 19. dönem milletvekilliği yapmış olan Ahmet Fehmi Işıklar’ın eşi Gülay Işıklar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, çiftin oğulları C. Işıklar’ı (28) gözaltına aldı. İlk ifadesinde annesini kazara vurduğunu ifade eden şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olaydan önce, C. Işıklar’ın kullandığı 35 AGV 328 plakalı otomobilin devrildiği, şüphelinin kendi imkanlarıyla evine döndüğü ve burada meydana gelen tartışmada Gülay Işıklar’ın silahla vurulduğu kaydedildi.