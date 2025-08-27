Cenazeler Karıştı, Şikayet Dilekçesi Verilecek

MORGDA CENAZELER KARIŞTI

Kayseri’de, evinde kalp krizinden hayatını kaybeden 73 yaşındaki Fatma Adıbelli ile özel hastanede yaşamını yitiren 71 yaşındaki Hamide İpek’in cenazeleri, şehir mezarlığındaki morgda karıştı. Fatma Adıbelli’nin cenazesi yanlışlıkla Yozgat’ta defnedildi. Hamide İpek’in cenazesi ise Fatma Adıbelli zannedilip, yurtdışında yaşayan çocuklarının gelişi için morgda bekletildi. Cenazeleri karışan ailelerinin yakınları, olaya sebep olan kişiler hakkında şikayetçi olmayı düşünüyor.

CENAZENİN ARAŞTIRILMASI

Talas ilçesi Harman Mahallesi’nde yaşayan Fatma Adıbelli, pazar günü kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Aile, Adıbelli’nin cenazesini morga götürdü ve Hollanda’da yaşayan akrabaları da katılacağı için cenazeyi 2 gün sonra defnetmeye karar verdi. Dün sabah morga gelen yakınları, cenazelerin kendilerine söylenen yerde olmadığını fark etti. Mezarlık yetkilileri ile görüştüklerinde, cenazelerin karıştığını öğrendiler. Adıbelli’nin kıyafetlerinin çöp kenarında bulunduğunu gören yakınları, yanlışlıkla Hamide İpek’in cenazesiyle karıştığını anladı.

KARŞILIKLI DAVALAR AÇILACAK

Fatma Adıbelli’nin yakınları, cenazelerinin Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine götürüldüğünü öğrendi. Yozgat’a giden aile fertleri, mezarı açtırarak Adıbelli’nin cenazesini Kayseri’ye geri getirdi. Adıbelli’nin cenazesi, dün Hulusi Akar Camisi’nde kılınan namazın ardından Başakpınar Mahallesi’nde toprağa verildi. Hamide İpek’in cenazesi ise aile tarafından yeniden kılınan namazın ardından Yozgat Ovakent beldesinde son yolculuğuna uğurlandı. Fatma Adıbelli’nin eşi Hamıza Adıbelli’nin de geçen yıl kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHMAL SUÇLAMASI

Fatma Adıbelli’nin kardeşi Oğuz Ünalan, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Defnetmeye vardığımızda makbuz istediler. Morgda açıldığında cenazemiz yoktu. Biz tartışma yaşadık. Mezarlık görevlileri, bir karışıklık olduğunu, suçu üzerimize almamızı istediler” diyerek süreci aktardı. Ünalan, cenazelerin karışmasındaki ihmalle ilgili olarak mezarlık müdürlüğü ve diğer görevliler hakkında davacı olacağını vurguladı.

DUYGUSAL ZORLUKLAR

Ünalan, “Manevi olarak büyük bir çöküş yaşıyoruz. Belki cenazamız birkaç sene sonra rüyalarımıza girecekti. Şimdi en azından mezarı var. Başka vatandaşlar da cenazelerini iyi teşhis etsin” dedi. Hamide İpek’in torunu Hatice Efe ise, “Bize babaannemin cenazesinin 15 numaralı cenaze olduğunu söylediler. Hızlı bir şekilde defnettik. Ancak ardında yaşananları duyduğumuzda şok olduk. Şimdi şikayetçi olacağız” diyerek yaşadıkları acıyı dile getirdi.