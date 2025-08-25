Haberler

Cenazeler Niğde’ye Yola Çıkacak

CENAZELER İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Konya’da gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Koçyiğit ve oğlu Servet Koçyiğit’in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından memleketleri Niğde’ye gönderilecek. Mehmet Koçyiğit’in 3’ü kız olmak üzere toplamda 4 çocuk babası olduğu ve eşinin 9 aylık hamile olduğu belirtiliyor.

SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis, meydana gelen saldırıya ilişkin incelemelerine devam ediyor. Olayla ilgili detayların ortaya çıkması için çalışmalar sürüyor.

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun Bildirdiğine Göre Taraflar Uzlaştı

Galatasaray, Monaco'da oynayan Wilfried Singo'yu transfer etmek üzere anlaşmaya çok yakın. 24 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor.
İstanbul’da Kaybolan Çocuk İçin Araştırma Sürüyor

İstanbul Sultangazi'de denize gitmek üzere evden çıkan 12 yaşındaki Hacı Rabia, 4 gündür kayıp. Aile ve komşular çocuğu bulmak için seferber oldu.

