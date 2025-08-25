Cenazeler Niğde’ye Yola Çıkacak

CENAZELER İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Konya’da gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Koçyiğit ve oğlu Servet Koçyiğit’in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından memleketleri Niğde’ye gönderilecek. Mehmet Koçyiğit’in 3’ü kız olmak üzere toplamda 4 çocuk babası olduğu ve eşinin 9 aylık hamile olduğu belirtiliyor.

SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis, meydana gelen saldırıya ilişkin incelemelerine devam ediyor. Olayla ilgili detayların ortaya çıkması için çalışmalar sürüyor.