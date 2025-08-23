Cenazeler Yakınlarına Teslim Edildi

CENAZE TESLİMİ VE AİLE ÜZÜNTÜSÜ

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre tarafından tabanca ile öldürülen Elif Kılıç’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunun kapısında bekleyen Kılıç’ın ailesi büyük bir üzüntü yaşadı. Kılıç’ın cenazesi, defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı’na götürüldü.

KERİM ÜRE’YE AİT CENAZE İŞLEMLERİ

Olay sonrası Habibler Mahallesi 5509 sokakta, kendi otomobilinde hayatına son veren Kerim Üre’nin cenazesi de morgdan teslim alındı. Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Kerim Üre’nin cenazesi, ikindi namazına müteakip Sütçüler Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze namazına Üre’nin ailesi, yakınları, oda üyeleri ve sevenleri katıldı. Törene katılanlar gözyaşlarını tutamazken, aile bireyleri taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Üre, dualar eşliğinde toprağa verildi.