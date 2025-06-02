Cenazeler Yakınlarına Teslim Edildi

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN GENÇLERİN CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ

Gaziantep’te meydana gelen trajik kazada otomobilde yaşamını yitiren İsmail Volkan Deler ile Yunus Emre Kuvrağ’ın cenazeleri, adli tıp kurumundaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

KAZA AYRINTILARI VE BİLGİLER

Kaza, Şehitkamil ilçesindeki Bahattin Nakipoğlu Caddesi ile Asri Mezarlık kavşağında gerçekleşti. İddialara göre, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve Ahmet Kestanlıoğlu’nun kullandığı 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Olay sonucunda, 27 AYH 25 plakalı otomobilde bulunan sürücü Yunus Emre Kuvrağ ile beraberindeki İsmail Volkan Deler kazanın olduğu yerde hayatını kaybetti. Diğer araçta yer alan Gülistan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül ve Atlas Mete de feci kaza sonucunda yaşamını yitirdi.

CENAZELERİN TESLİMİ VE DEFIN İŞLEMLERİ

Kazadan sonra, otomobilde yaşamını yitiren sürücü Yunus Emre Kuvrağ ile yanındaki İsmail Volkan Deler’in cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki süreçlerin tamamlanmasının ardından Asri Mezarlık’ta defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.