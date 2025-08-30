Haberler

Cenazeler Yan Yana Toprağa Verildi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ordu’daki patpat kazasında hayatını kaybeden Yusuf Tunçel, Ayşe Tunçel, Güler Tunçel ve Burak Asaf Çimen için bugün İnkur Mahallesi’ndeki Kerimoğlu Camisi’nde ikindi vakti cenaze namazı yapıldı. Cenazeler, aynı mahallede bulunan aile mezarlığında yan yana defnedildi.

YARALILARIN DURUMU GÜNCELLENDİ

Yaralı durumu kritik olan Nurten Tunçel’in Ordu Devlet Hastanesi’nde, Onur Tunçel’in Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Uhud Ali Çimen ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyor.

