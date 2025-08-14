Cenazeleri Toprağa Verildi. Çelik, Şen

Haberler

OLAYIN DETAYLARI

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını kaybeden 6 kişiden iki tanesi olan Oktay Çelik ve Remzi Şen’in cenazeleri, Kalkım beldesine getirildi. İki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen bu talihsiz olay, beldede derin bir üzüntü yarattı.

CENAZE TÖRENİ

Cenaze töreni, Kalkım Kasaba Camii’nde gerçekleşti. Oktay Çelik ve Remzi Şen’in aileleri, camide taziyeleri kabul etti. Yakınlarının katılımıyla, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından her iki cenaze, belde mezarlığında toprağa verildi. Bu kayıplar, yakınlarında büyük bir boşluk bıraktı.

ÖNEMLİ

