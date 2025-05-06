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Cenazesi Beyyazı’da Defnedildi

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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde elektrikli bisikletinin devrilmesi sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe, 12 günlük tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Cenazesi, memleketi Afyonkarahisar’daki Beyyazı beldesine getirildi. Ailesinin evinde dualar eşliğinde yapılan helallik töreninde yakınları gözyaşları döktü.

CENAZE TÖRENİ

Helalliğin ardından, tabut vatandaşlar ve askerler tarafından omuzlarda taşınarak belde meydanına ulaştırıldı. Törende, tören mangası naaşı devralarak musallaya bıraktı. Uzman Çavuş Şahintepe’nin babası Yaşar Şahintepe, cenaze namazı boyunca güçlükle ayakta durdu ve yakınları ona destek oldu.

KATILIMCILAR

Cenaze törenine İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Beyyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş, Jandarma Teşkilatı mensupları ve birçok vatandaş katıldı. İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Şahintepe, Beyyazı’daki kabristanda defnedildi.

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