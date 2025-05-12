Cenevre’de Çin-ABD Toplantısı Yapıldı

ÇİN-ABD İLİŞKİLERİ ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELERİ SONUCUNDA ANLAŞMALAR SAĞLANDI

Cenevre, 12 Mayıs – İsviçre’nin Cenevre şehrinde yapılan Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerine dair üst düzey toplantının ardından, Çin heyeti basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı He Lifeng, 11 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, ABD ile gerçekleştirilen görüşmenin oldukça derinlemesine, samimi ve yapıcı geçtiğini söyledi.

ÖNEMLİ ANLAŞMALAR VE İSTİŞARE MEKANİZMASI KURULACAK

He Lifeng, iki tarafın bir dizi önemli anlaşmaya vardığını vurguladı. Ayrıca, Çin ve ABD’nin ekonomik ve ticari istişare mekanizması kurma konusunda da mutabık kaldığını ekledi. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)