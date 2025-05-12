Cenevre’de DTÖ Destek Çağrısı Yapıldı

ÇİN BAŞBAKAN YARDIMCISI HE LIFENG’TEN DTÖ’YE DESTEK

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) küresel ticarette istikrar sağlama işlevini yerine getirmeye devam etmesi ve küresel sorunları çözme konusundaki katkılarını artırması için desteklerini sürdüreceklerini açıkladı. He, Cenevre’de DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile yaptığı görüşmede, DTÖ merkezli çok taraflı ticaret sisteminin, uluslararası ticaretin temel taşı olduğunu ve küresel ekonomik yönetişimde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

ÇOK TARAFLI TİCARETİN DESTEKLENMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

He, tüm ülkeleri, farklılık ve anlaşmazlıkları DTÖ çerçevesinde eşit bir zeminde diyalogla çözmeye, çok taraflılık ve serbest ticareti ortaklaşa desteklemeye ve küresel sanayi ile tedarik zincirlerinin istikrarlı bir şekilde işlemesi için çaba göstermeye çağırdı. Ayrıca, DTÖ’nün gelişmekte olan üye ülkelerinin meşru hak ve çıkarlarını koruma konusunda kararlı olduklarını ve örgütün reformuna etkin bir şekilde katılmaya devam edeceklerini ifade etti.

He Lifeng, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinden sorumlu en üst düzey yetkili olarak, Cenevre’de düzenlenen üst düzey Çin-ABD ekonomik ve ticari toplantısı hakkında Okonjo-Iweala’ya bilgi aktardı. Okonjo-Iweala, mevcut küresel ekonomik ve ticari büyümenin ciddi zorluklarla karşılaştığına dikkat çekerek, DTÖ üyelerinin açık ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini savunmaları, uluslararası ticaret konularında diyalog ve iş birliğini güçlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ticaret verimliliğini artırmak ve küresel sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için ticaretin serbestleştirilmesini kolaylaştırmaya yönelik DTÖ’nün daha büyük bir rol oynamasını sağlamak için birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti.