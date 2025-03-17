Cenevre’de Gayriresmi Kıbrıs Toplantısı Başladı

KIBRIS TOPLANTISI BAŞLADI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde İsviçre’nin Cenevre kentinde genişletilmiş gayriresmi Kıbrıs toplantısı başladı. Toplantıya Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis ve İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty de toplantıda yer aldı.

AKŞAM YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Guterres, toplantı öncesinde Intercontinental Hotel’de gerçekleşen akşam yemeği için heyet başkanlarını kapıda karşıladı. Yemek, iki ayrı masa düzeninde yapıldı. Baş masada Guterres ve Yardımcısı Rose Mary DiCarlo’nın yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY Lideri Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis ve İngiltere Devlet Bakanı Doughty yer aldı. Diğer masada ise liderlerin özel temsilcileri Güneş Onar ve Menelaos Menelaou, BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou ile İngiltere’nin Kıbrıs Yüksek Komiseri Michael Tatham bulundu.

KIBRIS MESELESİ ÜZERİNE GÖRÜŞME

Toplantının ilerleyen günlerinde Kıbrıs meselesi üzerine tarafların görüş alışverişinde bulunması ve sürecin geleceği hakkında değerlendirmeler yapılması bekleniyor.