Cenevre’de Gazze İçin Protesto Düzenlendi

İSVİÇRE’DE GAZZE PROTESTOSU

Cenevre’de binlerce kişi, Gazze’ye yönelik saldırılara ve ablukaya karşı sokağa çıkarak İsrail’i protesto etti. Eylemciler, Gazze’nin maruz kaldığı kıtlığın sorumlusunu İsrail olarak göstererek tepkilerini dile getirdi. Şehrin yoğun bölgelerinden biri olan İngiliz Bahçesi’nde toplanan protestocular, parkın önündeki ana caddede oturma eylemi gerçekleştirdi. Bu eylemle, Gazze’de yaşanan zorluklara karşı seslerini yükselttiler.

YÜRÜYÜŞ VE ESNAF TEPKİSİ

Göstericiler, daha sonra Mont Blanc Köprüsü üzerinden yürüyüşe geçerek, Cenevre’nin merkezinde uzun süre yürüdü. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan grup, İngilizce, Fransızca ve Arapça sloganlar atarak İsrail karşıtı ve Filistin’i destekleyen mesajlar verdi. Eylemciler, boş tencere ve tavalarla kaşık vurarak, İsrail’in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze’de yaşanan kıtlık ve onun sonuçları olan ölümler konusunda protestolarını sürdürdü. İsrail’e boykot çağrısı yapılan gösteride, İsviçre hükümeti de “İsrail ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle” eleştirildi.

Yürüyüş esnasında provokasyona yeltenen kişilere karşı eylemciler dikkatli davrandı ve izin vermedi. Yaklaşık iki saat süren eylem yoğun polis güvenliği altında gerçekleşti ve sorunsuz bir şekilde sona erdi. Ancak gösterinin sonunda bazı katılımcıların polis tarafından sorgulanması ve kimlik kontrolüne tabi tutulması, eylemciler tarafından tepkiyle karşılandı.