Cenevre’de Kıbrıs İçin İvme Toplantısı

KIBRIS GÖRÜŞMELERİNE İVME KAZANDIRMAK AMACIYLA TOPLANTI

BM, 2017’den bu yana büyük oranda kesintiye uğrayan Kıbrıs görüşmelerine ivme kazandırmak için Cenevre’de iki günlük bir buluşma düzenliyor. Bu toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

CENEVRE’DE DÜZENLENEN GAYRİRESMİ TOPLANTI

İsviçre’nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in himayesinde gerçekleştirilecek Kıbrıs konulu gayriresmi toplantı bugün başlıyor. Ada’nın siyasi geleceğinin ele alınacağı iki günlük toplantıya Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıslı Türklerin lideri Ersin Tatar dahil olmak üzere çeşitli temsilciler katılıyor. Ayrıca, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve İngiltere Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty de toplantıya iştirak ediyor. Toplantıda, Kıbrıs meselesinde önümüzdeki döneme ilişkin görüş alışverişi yapılması planlanıyor. Ancak, toplantının “geçmiş müzakere süreçlerinin devamı” veya “yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı” niteliği taşımadığı belirtiliyor.

BM Sözcüsü Michele Zaccheo, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Gayriresmi buluşma, taraflara Kıbrıs sorunuyla ilgili bundan sonra nasıl hareket edileceğine dair tartışma olanağı sunacak” dedi. Daha önce çözümü için yoğun diplomatik çabaların gösterildiği Kıbrıs sorununa ilişkin resmi müzakerelerin sonuncusunun 2017 yılında gerçekleştiği hatırlatılıyor. O tarihten bu yana yapılan gayriresmi görüşmelerde ise bir sonuç elde edilemedi. Kuzey Kıbrıs Türk yönetiminin dışişleri bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cenevre toplatısı öncesi yaptığı açıklamada, bu buluşmadan önemli bir ilerleme beklenmemesi gerektiğini ifade ediyor. Kıbrıs’ta yapılan Yunanistan yanlısı bir askeri darbenin ardından Türkiye, 1974’te Ada’ya asker çıkarmış ve 1983 yılında sadece Türkiye tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kurulmuştu.