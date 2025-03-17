Cenevre’de Kıbrıs İçin Kritik Toplantı

KIBRIS GÖRÜŞMELERİ CENEVRE’DE GERÇEKLEŞECEK

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çağrısı üzerine, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk liderleri ile garanti veren ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, 17-18 Mart tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentinde gayri resmi görüşmeler gerçekleştirecekler. Türk tarafı, iki devletli çözüm dışında bir müzakere yapmaya istekli olmadıklarını ifade ederken, Cenevre toplantısının geçmiş müzakere süreçlerinin devamı ya da yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı olarak değerlendirilmediğini vurguluyor. Öte yandan, Rum tarafı ise Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde yeni bir müzakere sürecine katılmak istediğini, 2017’de başlayan görüşmelerin kaldığı yerden devam etmesini arzuladığını belirtiyor. Her iki taraf arasındaki görüş farklılıklarının derinliği, müzakerelerde ilerleme sağlanmasını zorlaştırdığı ifade ediliyor.

GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI VE KATILIMCILAR

Guterres’in ev sahipliğinde yapılacak görüşmelere, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty katılacak. Cenevre’deki ilk toplantı 17 Mart akşam saatlerinde başlayacak ve taraflar Guterres’in liderliğinde akşam yemeği yiyecekler. Asıl müzakerelerin ise 18 Mart sabahında başlaması planlanıyor. Guterres’in toplantılara katılan taraflarla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve ardından 5+1 formatında genişletilmiş toplantıyı yönetmesi bekleniyor. Görüşmelerin öğleden sonra tamamlanması amaçlanıyor.

KIBRIS SORUNU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin en son girişim, 2017’de İsviçre’nin Crans Montana kasabasında gerçekleşmişti. Kıbrıs Türk tarafı, 2021’deki açıklamalarında Kıbrıs Rumları ile bir daha “federasyon” temelli bir çözümü müzakere etmeyeceklerini belirtmişti. Guterres, çözüm konusunda tıkanıklığı aşmak adına 2024’ün başında özel bir temsilci atamış; ancak temsilcinin yazdığı rapor, yeni bir müzakere zeminine ulaşılamadığını ortaya koymuştu. Ayrıca, Guterres, 15 Ekim 2024’te Tatar ve Hristodulidis ile New York’ta genişletilmiş bir toplantı gerçekleştirmek istediğini belirtmişti. Türkiye’deki diplomatik kaynaklar, Cenevre’deki görüşmelerde Kıbrıs meselesi hakkında geleceğe dönük görüş alışverişinde bulunulacağına işaret ediyor. Kaynaklar, bu toplantının geçmiş müzakere süreçlerinin devamı ya da yeni bir sürecin başlangıcı niteliğinde olmadığının altını çiziyor.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÜZERİNDEKİ AÇIKLAMALAR

Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı, BM parametreleri doğrultusunda federasyon temelli çözüm çabalarının sonuç vermediğini, adada “iki ayrı devlet ve iki ayrı halk” gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Kaynaklar, sorunun çözülmesi için Kıbrıs Türkleri’nin öz haklarının, yani egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün uluslararası toplum tarafından tanınması gerekliliğine dikkat çekiyor. Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar, Cenevre toplantıları öncesinde siyasi partilerle bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tatar, 5+1 formatına yapıcı bir yaklaşım sergilediklerini ancak “AB çatısı altında iki devletli bir formül” üzerinde çalışacaklarını belirtti. Tatar, adadaki iki devletli sistemin kökleştiğini ve yeni maceralara girişilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Hristodulidis ise 8 Mart’ta Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Cenevre’ye “net bir planla” gideceğini ifade etti. Güney Kıbrıs lideri, 2017’de başarısız olan Crans Montana görüşmelerinin kaldığı yerden başlamasını istediğini kaydetti. Ayrıca Hristodulidis, “BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtilen iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon temelli müzakere dışında bir seçeneği kabul etmeyeceklerini” dile getirdi. Bununla birlikte, Türk tarafının aksine, adada tek bir egemen ve uluslararası temsil hakkına sahip devletin yaşaması gerektiğini vurguladı. Crans Montana görüşmelerinde taraflar, ekonomi, Avrupa Birliği (AB), mülkiyet, yönetim-güç paylaşımı, toprak ve güvenlik ile garantiler konularında müzakere yürütmüştü. Görüşmelerde üzerinde en çok tartışılan konu garantörlüğün devamıydı. Kıbrıs Rum tarafı, “sıfır asker sıfır garanti” yaklaşımıyla Türk askerlerinin belirli bir süre içinde çekilmesini talep etti, Türk tarafı ise bu isteği kabul etmedi. Dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Crans Montana toplantılarının ardından BM parametrelerinin artık etkili olmadığını ve Kıbrıs Türk tarafı ile yeni bir yol haritası oluşturacaklarını açıklamıştı. Kıbrıs Türk lideri Tatar, 2021 yılında, Kıbrıs Türkleri’nin eşit haklarının tanınmadığı bir ortamda yeni bir müzakere sürecine başlanamayacağını yinelemişti.