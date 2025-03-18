Cenevre’de Kıbrıs Konulu 5+1 Görüşmeleri Tamamlandı

TOPLANTININ KAPANIŞI VE AÇIKLAMALAR

İsviçre’nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler’in ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin temsilcilerinin yer aldığı Kıbrıs konulu gayriresmi 5+1 toplantısı tamamlandı. Toplantı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in himayesinde gerçekleşti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantının ardından yaptığı açıklamada, GKRY ile diyaloğun devam edeceğini ifade ederek, temmuz ayının sonunda yeniden görüşme için bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

GÖRÜŞMELERİN GELECEĞİ

Ersin Tatar, görüşmelerin aynı formatta ve gayriresmi bir şekilde ilerleyeceğini belirtti. Ayrıca, iki taraf arasında Kıbrıs’a yeniden BM temsilcisinin atanacağına dair bir karar alındığını ve bu bağlamda en çok öne çıkan ismin Maria Holguin olduğunu vurguladı. Tatar, güven oluşturucu önlemlerin artırılacağı, mezarlık ve mayın tarlalarının temizleneceği, Solar Enerji Parkı konusunda ortak projelerin hayata geçirileceği bilgisini paylaştı. Çevre ve iklim değişikliği konularında işbirliği yapılacağını dile getirirken, gençler için bir komite kurulacağını da ekledi.

GUTERRES’İN AÇIKLAMALARI

Toplantının ardından Guterres, göreve başladığı günden bu yana Kıbrıslı Rumlar ve Türkler ile işbirliği yapma çabalarına devam ettiğini ifade ederek, ileriye yönelik yeni bir yol bulma misyonunu vurguladı. Toplantının yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini belirten Guterres, her iki tarafın da ilerleme ve diyalog konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in belli girişimler üzerinde mutabık kaldığını aktardı.

Guterres, mutabakata varılan konular arasında dört yeni geçiş noktasının açılması, mayın bölgelerinin temizlenmesi, gençlik komitesinin kurulması, çevre ve iklim konularındaki gelişmeler, mezarlıkların restorasyonu yer aldığını bildirdi. Çözüme yönelik görüşmelerin başlayıp başlamayacağı sorusuna yanıt veren Guterres, “Crans-Montana sürecinden önce, 2017’den bugüne kadar herhangi bir gerçek ilerleme kaydedilmedi. Ancak bugün anlamlı bir ilerleme sağlandı. Umuyorum ki güven artırıcı önlemler güven ortamı oluşturacak ve karar sürecine katkı sağlayacaktır” dedi. Ayrıca, yeni bir temsilci atayacağını da sözlerine ekledi.