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Cenevre’de Kıbrıs Konulu 5+1 Toplantısı Yapıldı

KIBRIS KONULU GAYRİRESMİ TOPLANTI

İsviçre’nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen gayriresmi 5+1 Kıbrıs toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin temsilcileri katıldı. Konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in himayesinde gerçekleşti.

TOPLANTIYA KATILANLAR

BM Cenevre Ofisi’nde yapılan konferansa; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ve İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty katıldı. Toplantıda, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik geleceğe dönük bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor.

BASIN TOPLANTISI PLANLANIYOR

Toplantının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, basın mensuplarıyla bir araya gelip toplantının detayları hakkında bilgi verecek.

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