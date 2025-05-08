Cenevre Üniversitesi Öğrencileri Eylem Başlattı

CENEVA ÜNİVERSİTESİ’NDEN YENİ FİLİSTİN DESTEK EYLEMİ

Cenevre Üniversitesi’nde öğrenciler, İsrail’in Filistin’e yönelik devam eden saldırılarına karşı üniversite yönetiminin bir yıldır sessiz kalmasını ve taleplerine yanıt verilmemesini protesto etmek amacıyla “Filistin’e destek eylemini” yeniden başlattı. Cenevre Üniversitesi Filistin Öğrenci Koordinasyonu üyesi Rahel, kampüste seslerini duyurmanın tek yolunun yeniden burada yer almak olduğunu belirtti ve üniversite yönetimine yönelik taleplerinin geçerliliğini vurguladı. Rahel, “Biz tam bir yıl önce, Mayıs 2024’te buradaydık ve üniversitemizin tüm yıl boyunca yanıtlamadığı aynı taleplerimiz var.” dedi.

Rahel, taleplerinin İsrail kurumları ile işbirliklerinin durdurulmasını öncelikli hedef olarak belirledi. Gazze’nin iki aydır abluka altında olduğunu ve yardım girmediğini ifade eden Rahel, “İsrail, Gazze’nin tamamen açık bir şekilde sömürgeleştirileceğini duyurdu. Bu yüzden kurumumuzun suç ortaklığının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz.” şeklinde konuştu. Rahel, “Bunun bireylere karşı olmadığını, kurumların bir bütün olarak aleyhine olduğunu bilmek önemli.” ifadesini kullandı.

Rahel, üniversite yönetimi ile uzun zamandır diyalog kurmaya çalıştıklarını ancak bu çabalarının sonuçsuz kaldığını belirtti. “Üniversite yönetimi bir komite oluşturdu ancak öğrencileri buradan çıkarttı. Bu yüzden hiç demokratik değil. Bugün rektörlüğe, üniversite yönetimine taleplerimizle ilgili mail gönderdik. Cevap alamadık.” diyen Rahel, sadece kendilerine binayı terk etmeleri için süre verildiğini söyledi. Rahel, “Kurumsal boykot yapılana kadar burada kalacağız.” diyerek üniversite yönetiminin kendileriyle diyalog kurmamasına tepki gösterdi.

Geçtiğimiz yıl, Cenevre Üniversitesi ile birlikte İsviçre genelindeki birçok üniversitede “Filistin’e destek” ve “İsrail kurumlarına karşı boykot” eylemleri gerçekleştirilmişti. Bu eylemler, polisin müdahalesi ile sona ermiş ve bazı öğrenciler gözaltına alınmıştı.