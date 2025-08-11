Cengdu, 11 Ağustos (Xinhua) — 2025 Dünya Oyunları’nda Han Xin, Kübra Kocakuş karşılaştı

MUAYTHAI FİNALİ

11 Ağustos tarihinde, Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu’da 2025 Dünya Oyunları çerçevesinde Muaythai branşında kadınlar 60 kilo finalleri gerçekleştirildi. Bu önemli mücadelede, Çinli sporcu Han Xin ile Türk milli sporcu Kübra Kocakuş, altın madalya için kıyasıya bir rekabet içine girdi.

MADALYA DAĞILIMI

Yarışmanın sonucunda, altın madalyayı Çinli sporcu Han Xin kazanırken, gümüş madalyanın sahibi Türk milli sporcu Kübra Kocakuş oldu. Bronz madalya ise Taylandlı sporcu Kaewrudee Kamtakrapoom’un oldu. Bu sonuç, sporcuların yeteneklerini ve azimlerini bir kez daha gözler önüne serdi.