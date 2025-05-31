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Cengiz Amca Disiplini Seviyor

JANDARMA EKİPLERİNDEN CENGİZ AMCA’YA ZİYARET

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye’nin en düzenli esnafını sosyal medya hesabından tanıttı. Paylaşımda, “Cengiz Amca ile ortak noktamız: Disiplin, nizam, intizam” ifadeleri yer aldı.

ARDAHAN’DA ÖRNEK ESNAF

Ardahan’da 1968 yılından bu yana bakkal işletmeciliği yapan ve işine olan tutkusuyla çevresindekilere örnek olan Cengiz Amca, jandarma ekiplerince ziyaret edildi. Bu anlar Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya platformunda paylaşıldı. Dükkânındaki düzen ve temizlikle tanınan Cengiz Çelik’in misafirleri bu kez jandarma personeli oldu. Jandarma ekipleri, alışveriş için gittiği Cengiz Amca’nın dükkanında temiz ve düzenli bir ortam görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ASKERİ DİSİPLİNDEN ALINAN DERSLER

Cengiz Çelik, düzenli ve tertipli olmanın temeli olduğunu askerde kazandığı askeri disipline dayandırdı. “Ben düzen ve nizamı seviyorum. Kendi yapımda vardı. Ama yüzde 80 askerden aldım. Sivil hayatta da bu şekilde devam ettim. İşyerim temiz olunca bahtiyar oluyorum” şeklinde konuştu. Kara demlik almak amacıyla dükkanını tercih eden jandarma personeli, iş yerindeki tertip ve nizamın askeri disiplinle örtüştüğünü belirtti. Cengiz Amca ile yapılan bu samimi diyalog, “Cengiz Amca ile ortak noktamız: Disiplin, nizam, intizam” başlığı altında sosyal medya hesabında yayımlandı.

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