Cengiz Aytmatov, 17. Yıl Anıldı

CENGİZ AYTATMOV ANMA ETKİNLİĞİ

Türk dünyasının önde gelen yazarlarından biri olan Kırgız edebiyatının önemli temsilcisi Cengiz Aytmatov, vefatının 17. yılında mezarı başında anıldı. Anma etkinlikleri, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek yakınlarındaki Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Bu yıl şubat ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin himayelerinde kurulan Cengiz Aytmatov Enstitüsü’nün Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal da etkinliğe katılanlar arasında yer aldı.

Anma etkinliğine Aytmatov’un ailesi, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Aynı zamanda “Cengiz Aytmatov, Türk Dünyası’nın Geleceği” forumunun katılımcıları da burada yer aldı. Kırgızistan Devlet Sekreteri Marat İmankulov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ve yerli ve yabancı birçok kişi bu anlamlı günde Aytmatov’u andı. Ata-Beyit’te, 1938’de gizlice kurşuna dizilen Aytmatov’un babası Toleykul Aytmatov’un da aralarında bulunduğu 138 Kırgız aydının mezarlarına ziyaretçilere çiçek bırakıp dua etti.

Ziyaretçiler daha sonra, Kırgızların 1916’da Rus Çarlığı’na karşı isyanını simgeleyen “Ürkün” anıtına çelenk bıraktı. Ardından Cengiz Aytmatov’un kabrine çiçek bırakıldı ve Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Aytmatov, Türk dünyasının ve Kırgızistan ve hatta tüm Türk halkların sesi, ruhunun sesi, kalbinin sesi, literatürünün sesi, aslında manevi kültürümüzün en büyük mimarlarından bir tanesidir.” ifadelerini kullandı.

Topsakal, her yüzyılda Türk dünyasında büyük bir kahraman ya da önderin ortaya çıktığını belirterek, “21’inci yüzyılın bu anlamdaki sözcüsü Aytmatov’dur.” dedi. Cengiz Aytmatov Enstitüsü’nün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteklemesiyle Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla kurulduğunu da ifade etti. Cengiz Aytmatov, 12 Aralık 1928’de Talas eyaletinin Şeker köyünde dünyaya gelmiş ve 10 Haziran 2008’de hayatını kaybetmiştir.