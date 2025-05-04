Cengiz Bayar, 30 Kiloluk Kum Köpek Balığı

AMATÖR BALIKÇI KUM KÖPEK BALIĞI YAKALADI

HATAY’ın Payas ilçesinde, amatör balıkçı Cengiz Bayar, botla denize açılarak oltayla 30 kiloluk kum köpek balığı yakaladı. Bayar ve arkadaşı, yakaladıkları bu köpek balığını cep telefonuyla görüntüledikten sonra, iğneden kurtarıp denize yeniden bıraktı.

İSKENDERUN KÖRFEZİ’NE AÇILDI

Cengiz Bayar, avlanmak amacıyla arkadaşıyla birlikte botla İskenderun Körfezi’ne açıldı. Oltasını denize atan Bayar, az bir süre sonra oldukça güçlü bir balığın yemini yuttuğunu fark etti. Bayar, bu balığı su yüzeyine çıkarmak için 45 dakikalık bir mücadele verdi. Balığı yoran Bayar, yüzeye çıkardığında kum köpek balığı olduğunu keşfetti. Bu süreçte, Bayar’ın balıkla mücadelesini görüntüleyen arkadaşı da “Tuta tuta köpekbalığı mı tuttun? Dikkat et botu patlatmasın” diyerek espri yaptı.

KÖPEK BALIĞI DENİZE TEKRAR SALINDI

Yaklaşık 30 kilo ağırlığındaki bu köpek balığını bir süre cep telefonlarıyla görüntüleyen iki arkadaş, balığı oltanın iğnesinden kurtardıktan sonra tekrar denize bıraktı.