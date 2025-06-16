Cengiz Bayazıt, Çanakkale’de şakayık yetiştiriyor

YENİ BİR TARIM SERÜVENİ

Uzun yıllar özel sektörde yöneticilik yapan Cengiz Bayazıt, üç yıl önce yerleştiği Çanakkale’de şakayık çiçeği üretimine başladı. Yıllarca bir kargo firmasında genel müdür olarak görev yapmış olan Bayazıt, tarıma duyduğu sevgi nedeniyle işini bırakıp Çanakkale’nin Yenice ilçesine göç etti. Araştırma sürecinin ardından şakayık çiçeği üretimi yapma kararı alan Bayazıt, 17 dönüm arazide 6 bin kök ile üretime başladı. Yurt içi satışlarının yanı sıra, çiçeklerini Hollanda ve Belçika’ya da ihraç eden Bayazıt, yakında ekim alanını 52 dönüme çıkartarak üretimi artırmayı hedefliyor.

Cengiz Bayazıt, AA muhabirine şakayık çiçeği yatırımlarında yaklaşık üç yıl içinde ilk hasadı yaptıklarını ve bitkinin ömrünün 50 yıl olduğunu belirtti. İlk deneme sahası olarak 17 dönüm bir arazi kurduklarını ifade eden Bayazıt, “Şimdi yakın bir ilçede 35 dönüm daha eklemiş olacağız. Bununla birlikte 52 dönüme çıkacağız. İnşallah önümüzdeki seneden sonra 100 dönüme kadar ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi. Şakayık genellikle düğün çiçeği olarak bilindiğinin altını çizen Bayazıt, dört renk çeşidi ile faaliyette bulunduklarını ve bu çeşitlerin en popüler ve en eski türler olduğunu söyledi. Ayrıca, bu yıl 40-50 bin kök daha eklemeyi düşündüklerini ve ihracat alanında ciddi bir talep olduğunu aktardı.

EMEK VE ZORLUKLAR

Bayazıt, tarım sektörünün kolay olmadığını vurguladı ve “Gerçekten zor bir iş. Emek isteyen yoğun bir iş. Tabii kapalı ofislerden açık ortamlara çıkmak büyük bir hayaldi.” şeklinde konuştu. Çalıştığı şirkette 2009 yılında tarım teknolojisi geliştirerek “Türkiye Teknoloji Ödülü” aldığını ekleyen Bayazıt, “O zaman Avrupa Birliği projeleriyle 7 ülkede 14 sahada farklı denemelerde bulunmuştum. O zamandan beri tarıma olan ilgim arttı. Artık bu benim kendi yatırımım.” diye sözlerine devam etti.

ÜRETİMDE YENİ BİR DÖNEM

Yenice İlçe Tarım ve Orman Müdürü Caner Çelik, Yenice’nin Kazdağları’nın eteklerinde yer aldığını belirtti. Kazdağları’nın temiz sularıyla “kırmızı mücevher” olarak bilinen kapya biberi ve çilek yetiştirildiğini anlatan Çelik, “İlçemizin geçim kaynağı öncelikle hayvancılık ve bitkisel üretimdir. Üç sene önce Cengiz Bey ile bu bitkisel üretime yeni bir çeşit girdi ve ürün desenimize eklendi.” dedi. Çelik, şakayık çiçeğinin Kazdağları’nda endemik bir tür olarak bulunmakta olduğunu ve Mayıs ayında hasadının yapıldığını söyledi. Şakayık çiçeğinin kesme çiçek sektöründe önemli bir tür olduğunu ifade eden Çelik, Bayazıt’ın bu başarıları sayesinde bölgedeki üretimin artmasını umuyor.