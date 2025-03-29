Cengiz Holding Şirketlerinden Sıfır Atık Başarısı

CENGİZ HOLDİNG’DEN ÇEVRESEL SORUMLULUK AÇIKLAMASI

Katma değerli sanayinin önde gelen isimlerinden Cengiz Holding’in grup şirketleri olan Eti Bakır ve Eti Alüminyum, “Uluslararası Sıfır Atık Günü” çerçevesinde 2024 yılına dair önemli sonuçları paylaştı. Çevresel sorumluluklarını benimseyen bu iki şirket, 2.227 ton atığın geri dönüşümüne katkı sağlarken, 218 tonluk sera gazı salınımının önüne geçti. Ekonomik kaynakların etkin yönetimiyle sürdürülebilir kalkınma ilkesine göre atıkların geri dönüştürülmesi için çalışmalar yapan Eti Bakır ve Eti Alüminyum, çevre ve insan sağlığı için tüm kaynakların korunmasını hedefliyor.

2024 YILINA ÖZEL BAŞARI GÖSTERGELERİ

Sıfır atık yönetim sisteminin sürekli geliştirilmesi sayesinde, 2024 yılında toplam 2.227 ton atığın geri dönüşümüne katkı sağlandı ve 218 tonluk sera gazı salımına engel olundu. Bu çalışmalar sonucunda artık ürünlerden 2.004 tonluk hammadde elde edildi. “Uluslararası Sıfır Atık Günü” dolayısıyla, 2024 yılına ait tasarruf değerlerini açıkladıkları için Eti Bakır ve Eti Alüminyum, toplamda 5.693 ağacın kesilmesini engellediklerini duyurdu. İki şirkette gerçekleştirilen atık azaltma çalışmaları sayesinde toplamda 3.820.206 kWh enerji tasarrufu ve 9.385 metreküp su tasarrufu sağlandı.

ETİ BAKIR’DAN ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Cevherden son ürüne kadar üretim gerçekleştirebilen Eti Bakır, Halıköy, Adıyaman, Elazığ, Küre, Mazıdağı, Murgul, Samsun ve Siirt tesislerinde yürüttüğü sıfır atık faaliyetleriyle çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunduklarını belirtti. Yılda 70 bin ton katot bakır üretimi yapan Eti Bakır, cari açığın kapanmasına 750 milyon dolarlık katkı sağlıyor. 2024 itibarıyla toplam 1.579.509 kg karışık atık toplayarak geri dönüşüm tesislerine gönderen Eti Bakır, 150.537 kg sera gazının doğaya salımını engelleyerek 1.916 ton hammaddeyi geri kazanmayı başardı. Bu çalışmalarla 886 ağaca eş değer bir tasarruf sağlanarak, 2024’te toplam su tasarrufu ise 1.468 metreküp olarak gerçekleşti.

ETİ ALÜMİNYUM’DA ATIK YÖNETİMİ BAŞARIYLA UYGULANIYOR

Eti Alüminyum, ülkenin alüminyum ihtiyacının yüzde 10’unu karşılıyor ve Seydişehir tesisinde yürüttüğü faaliyetler kapsamında toplamda 647.212 kg karışık atık toplandı. 2024 yılında 282.743 kg kağıt, 208.410 kg plastik, 75.722 kg cam ve 67.385 kg metal atık geri dönüştürüldü. Bu çalışmalar sonucunda toplamda 88 ton hammadde ekonomiye kazandırıldı ve 4.807 ağacın kesilmesi engellendi. Ayrıca Eti Alüminyum, 67.264 kg’lık sera gazı salımını da önleyerek 2.409.051 kWh enerji tasarrufu sağladı. 2024 yılı içerisinde yemekhane ve park-bahçe atıklarından 2.800 kg kompost üretimi de gerçekleştirildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Eti Alüminyum ve Eti Bakır, ‘Sıfır Atık’ sisteminin bilinciyle kaynakların verimli kullanımını ve atıkların en aza indirilmesini desteklemeye devam ediyor. Çevresel sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde atık yönetimi ve geri dönüşüm faaliyetlerini titizlikle sürdürmekte olan Cengiz Holding’in sanayi şirketleri, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor.