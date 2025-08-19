Cengiz Kalyoncu, Gaziantep’te defnedildi

HAYATINI KAYBEDEN PARAŞÜT PİLOTU MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Aksaray’da gerçekleştirilen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası’nda düştüğü sırada hayatını kaybeden paraşüt pilotu Cengiz Kalyoncu, memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı. Olay, Aksaray’ın Helvadere Beldesi’ndeki Hasan Dağı paraşüt alanında meydana geldi. 17 Ağustos’ta başlayan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası’na katılmak için Aksaray’a gelen 57 yaşındaki Kalyoncu, uçuşu sırasında sert iniş yaparak ağır yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri, Kalyoncu’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralı pilotu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Kalyoncu hayatını kaybetti.

CENAZESİ GAZİANTEP’E GETİRİLDİ

Sert iniş sonrası yaşamını yitiren profesyonel yamaç paraşütü pilotu Cengiz Kalyoncu’nun cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Gaziantep’e taşındı. Kalyoncu, Bahaeddin Nakipoğlu Cami’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Kalyoncu’nun ailesi, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildiriliyor.