KAZA SONUCUNDA BİR SPORCU HAYATINI KAYBETTİ

Aksaray Hasan Dağı’nda devam eden 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası’nın Türkiye ayağı organizasyonu çerçevesinde yaşanan bir kaza sonucu sporcu Cengiz Kalyoncu hayatını kaybetti. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte, uçuş gerçekleştiren Cengiz Kalyoncu, henüz tespit edilemeyen bir nedenden ötürü dengesini kaybederek düştü.

KAZA ANI VE MÜDAHALE

Olayın ardından mevkide sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarılan Kalyoncu, hemen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılması mümkün olmadı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “İlimiz Hasan Dağı’nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası kapsamında bugün meydana gelen elim kaza sonucu, İzmirli sporcumuz Cengiz Kalyoncu sert iniş esnasında geçirdiği kaza neticesinde ağır yaralanmış, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, spor camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı, sabırlar diliyorum.”