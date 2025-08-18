Cengiz Kalyoncu Yamaç Paraşütü’nde Yaralandı

Yamaç Paraşütü Yarışmasında Trajik Kaza

Aksaray’daki Hasan Dağı’nda gerçekleştirilen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemelerine katılan sporcu Cengiz Kalyoncu (57), yaptığı sert iniş sonucu ağır yaralandı. Kalyoncu, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Yarış sırasında havalanan Cengiz Kalyoncu ile telsiz irtibatı bir süre sonra kesildi.

Kalyoncu İçin Arama Kurtarma Çalışmaları

Bu durum üzerine, paraşüt pilotunun bulunduğu takımdan ekipler, GPS sinyalini takip ederek Helvadere Beldesi’nin kırsal alanında Kalyoncu’yu yaralı halde buldu. Sert iniş yaptığı anlaşılan Kalyoncu, acil bir şekilde çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalyoncu’nun cenazesinin otopsi sonrasında memleketi Gaziantep’e gönderileceği belirtildi.

Valilikten Taziye Mesajı Yayınlandı

Cengiz Kalyoncu’nun vefatının ardından Aksaray Valiliği de bir taziye mesajı yayımladı. Bu olay, spor camiasında derin bir üzüntü yarattı.