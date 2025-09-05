Cengiz Kurutepe, Yazda Temizlik Malzemesi Sattı

Cengiz Kurutepe, yaz aylarında en fazla temizlik ve parti malzemesi satışını gerçekleştirdiğini açıkladı. Kış aylarının soğuk günlerinde yapılmayan temizlik işleri ve parti organizasyonları, vatandaşlar tarafından yazın fırsat olarak değerlendiriliyor. Kurutepe, züccaciye dükkanında bin çeşit ürün arasında en çok tercih edilenlerin temizlik ve parti malzemeleri olduğunu belirtti. Uzun yıllardır bu sektörde faaliyet gösteren Cengiz Kurutepe, insanların evlerine, arabalarına ve sokaklarına temizlik yapabilmek için bol bol temizlik malzemesi satın aldığını, doğum günü ve parti malzemelerinde ise büyük bir artış yaşandığını ifade etti.

YAZ AYLARINDAKİ TALEPLER

Cengiz Kurutepe, yaz aylarında hangi ürünlerin popüler olduğunu aktarırken, “Bin çeşit ürün arasında en fazla sattığımız ürünler temizlik malzemeleri. İnsanlar evlerini, arabalarını, sokaklarını temizlemek için bol bol deterjan alıyor. Kağıt ürünleri ve kozmetik ürünler, özellikle bayanlar için kozmetik satışlarımız da oldukça iyi. Ayrıca doğum günü ve parti malzemeleri satışlarında büyük bir patlama yaşandı” dedi. Kış aylarında satışların az olduğunu, yazınse sosyal etkinliklerin artması ile satışların yükseldiğini dile getiren Kurutepe, bazı ürünlerde beklenmedik talep oluştuğunu ve bu durumun tedarik zorluğuna yol açtığını ifade etti. “Doğum günlerinde en çok kapı süsleri kullanılıyor. Kapı süsleri bitmişti, piyasada da tükenmişti, bir türlü bulamadık. Talep ettik, ama temin edemedik” diye ekledi.

ELİNDE KALAN ÜRÜNLER

Kurutepe, temizlik ve parti malzemelerinin dışında bazı ürünlerin ise elinde kaldığını belirtti. “Bazı ürünler ise elimizde kaldı. Mesela elektronik ürünler; radyo, güneş enerjili lambalar gibi. Bunlar için alıcı bekliyor, ama satılmıyor. Nasip işi, yapacak bir şey yok. Binlerce ürünümüz var. En çok parti malzemeleri sattı. Ardından temizlik ürünleri; deterjanlar, çamaşır makinesi malzemeleri, araba yıkama ürünleri, ev temizlik ürünleri. Yazın bunlar çok gidiyor, çünkü talep artıyor. Kışın insanlar daha az iş güçle uğraşıyor, ama yazın işler yoğun, bu yüzden deterjan satışları yükseliyor. Ekonomik durumlar nedeniyle insanlar 10-15 tane deterjan almıyor, genelde 1-2 tane alıyor. Ama büyük temizlik yapan yerler, mesela iş yerleri, 15-20 tane alabiliyor” şeklinde konuştu.