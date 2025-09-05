Cengiz Kurutepe, Yazda Temizlik Malzemesi Sattı

Cengiz Kurutepe’nin Yaz Sezonu Başarısı

YAZ DÖNEMİNDE ARTAN TALEPLER

Eskişehir’de faaliyet gösteren züccaciye dükkanı sahibi Cengiz Kurutepe, yaz boyunca en çok temizlik ve parti malzemelerinin satıldığını ifade etti. Soğuk kış aylarında yapılamayan temizlik işleri ve parti organizasyonları, yaz aylarında vatandaşlar tarafından fırsat olarak değerlendiriliyor. Dükkanındaki bin çeşit ürün arasında en çok tercih edilenler ise temizlik ve parti malzemeleri oldu. Cengiz Kurutepe, uzun yıllardır züccaciyelik yaparken, müşterilerin evlerini, arabalarını ve sokaklarını temizlemek için bol miktarda temizlik malzemesi aldığını belirtiyor. Bunun yanı sıra doğum günü ve parti malzemelerinin satışlarında önemli bir artış yaşandığını da aktarıyor.

STOKLAR YETİŞMİYOR

Cengiz Kurutepe, yaz aylarında en çok talep gören ürünleri şu şekilde tanımlıyor: “Bin çeşit ürün arasında en fazla sattığımız ürünler temizlik malzemeleri. İnsanlar evlerini, arabalarını, sokaklarını temizlemek için bol bol deterjan alıyor. Kağıt ürünleri ve kozmetik ürünler, özellikle bayanlar için kozmetik satışlarımız da oldukça iyi. Ayrıca doğum günü ve parti malzemeleri satışlarında büyük bir patlama yaşandı.” Kış aylarında satışların düşük seyrettiğini ancak yazın sosyal etkinliklerin artmasıyla birlikte satışların yükseldiğini açıklıyor. Beklenmedik bir talep karşısında ürünleri temin etmekte zorluk yaşadıklarını da sözlerine ekleyerek, “Doğum günlerinde en çok kapı süsleri kullanılıyor ama bu ürünlerde piyasada kalmadı, bir türlü bulamadık. Talep ettik, ama temin edemedik” diyor.

ELEKTRONİK ÜRÜNLER SATILMIYOR

Temizlik ve parti malzemeleri dışında, bazı ürünlerin elde kaldığını anlatan Kurutepe, özellikle elektronik ürünlerin talep bulmadığını ifade ediyor. “Bazı ürünler ise elimizde kaldı. Mesela elektronik ürünler; radyo, güneş enerjili lambalar gibi. Bunlar için alıcı bekliyor, ama satılmıyor.” diyor. Kurutepe, yaz aylarında en çok tercih edilen ürünlerin parti malzemeleri ve temizlik ürünleri olduğunu belirtiyor. Deterjan satışlarının yaz aylarında yükselmesinin nedeninin yoğun iş temposu olduğuna dikkat çekiyor. Ekonomik koşullar nedeniyle müşterilerin genellikle 1-2 deterjan alabildiğini, ancak temizlik yapan iş yerlerinin daha fazla almak istediğini de vurguluyor.