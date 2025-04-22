Cengiz, Nüfus Artış Hızını Değerlendirdi

NÜFUS ARTIS HIZI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

SAVDES-SEN Genel Başkanı ve Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, nüfus artış hızına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cengiz, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamalarını gündeme getirdi. Bakan Göktaş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta dile getirdiği nüfus artış hızının bugünlerde 1,51 ile nüfusun kendini yenileme oranı olan 2,1 nüfus artış hızının altında kalarak alarm seviyesine düştüğünü” ifade etti. Ayrıca, “Yaşlı nüfusun arttığını, 2050 yılından itibaren nüfusun azalışa geçeceğini” ve bunun birçok alanda sorunlara yol açabileceğini söyledi. Göktaş, gençlere sağlanan çeşitli destek projelerinin de hayata geçirildiğini belirtti.

GENÇ NÜFUS PROBLEMİ

Cengiz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun benzer açıklamalarına da değindi. Afyoncu, “Doğurganlık hızının 1965 yılında nüfus planlaması uygulaması ile hızla düşmeye başladığını” ve bu durumun “çok kritik bir hale geldiğini” ifade etti. Cengiz, bu açıklamalar ve veriler ışığında ciddi bir risk ve tehdit altında olunduğunu vurguladı. Ekonomik sorunların, gençlerin çocuk sahibi olmada tereddütlerine neden olduğunu belirtti. Nüfus artış hızının düşmesinde en büyük etkenin ekonomik kaygılar olduğunu söyledi.

EKONOMİK SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

Cengiz, yaşanan bu durumun düzeltilmesi için geçim sıkıntısının çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Yani, gençlerin evlenme, çocuk sahibi olma gibi konulardaki kaygılarını gidermek gerektiği vurgulandı. Türkiye’de kamuda çalışan sayısının 5 milyon 241 bin 753 olduğunu söyleyen Cengiz, aileleri ile birlikte bu rakamın yaklaşık 40 milyon kişiye ulaşabileceğini belirtti. Nüfus artış hızının düşmesi sorununun çözümü için öncelikle ekonomik sorunların halledilmesi gerektiğini aktardı.

Cengiz, “Kamu kaynaklarının adil bir şekilde bölüşülmesi gerektiğini” bildirdi. Yoksul sınırı üzerinde asgari yaşam endeksi üstünde ücret ve sosyal yardımların sağlanması gerektiğini vurguladı. “Memur ve emeklinin durumu artık geçim sıkıntısından öteye geçmiş durumda,” diyen Cengiz, nüfus artış hızının ve dolayısıyla milli güvenliğin tehlike altında olduğunu belirtti. Gençlerin ve emeklilerin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, “Ülkemizi koruyacak asker ve üretimi devam ettirecek iş gücünün devamı sağlanmalıdır,” diyerek sözlerine son verdi.