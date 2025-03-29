Cengiz: Ramazan Bayramı İçin Barış Dileği

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, Ramazan Bayramı dolayısıyla önemli açıklamalar yaptı. Cengiz, “Saygı, sevgi ve mutluluğun sembolü Ramazan Bayramı’nızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini niyaz ediyorum” dedi. Ramazan ayının geride bırakıldığına dikkat çeken Cengiz, toplumsal birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın pekiştiği bu zamanın önemini vurguladı.

MEMURLARIN DURUMU

Cengiz, memur ve emeklilerin Ramazan Bayramı’nı buruk bir şekilde kutladığına değinerek, “TÜRK-İŞ’in açıklamasına göre Mart 2025 ayı açlık sınırı 23 bin 615 lira, yoksulluk sınırı ise 76 bin 922 liraya ulaşmış durumda. Cumhurbaşkanlığı verilerine göre ortalama memur maaşı 49 bin 598 lira, ortalama emekli aylığı 20 bin 555 lira” şeklinde konuştu. Kamu işçilerinin 1956 yılından itibaren belirli ikramiye ve tediye aldığını hatırlatan Cengiz, “Emeklilerimize 2018 yılından itibaren cüzi de olsa bayram ikramiyesi ödeniyor, ödenen ikramiyeler torunlara verilecek harçlıklara dahi yetmiyor” ifadelerini kullandı. Cengiz ayrıca, kamu çalışanları arasında yoksulluk sınırı altında kalan kesimlerin bir sorun oluşturduğunu belirtti.